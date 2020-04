Carnaval dan toch uitgesteld naar 2021 Sam Vanacker

30 april 2020

08u25 0 Tielt De Orde van de 3 Sleutels heeft beslist om Tielt carnaval en de bijhorende prinsenverkiezing uit te stellen tot 2021.

Eind maart koesterde de orde nog de hoop dat het carnavalsfeest integraal naar deze zomer zou kunnen worden opgeschoven, maar die hoop liet de carnavalsvereniging ondertussen varen. “Aangezien het nog steeds niet duidelijk is welke evenementen er wel of niet zullen kunnen plaatsvinden deze zomer hebben we besloten om de verkiezing definitief te verplaatsen naar volgend jaar”, zegt voorzitter Joost Spillebeen. “De verkiezing van stadsprins en sleutelfee zal doorgaan op 6 maart 2021. Kaarten voor de verkiezing die nu al verkocht zijn, blijven geldig.”