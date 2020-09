Campussen Sint-Jozefsinstituut werkten samen rond verkeersveiligheid Sam Vanacker

20 september 2020

11u52 1 Tielt De zesdejaars van het Sint-Jozefsinstituut in de Kroonstraat organiseerde afgelopen vrijdag in het kader van de Week van de Mobiliteit een verkeersactie voor de eerste- en tweedejaars van de nieuwe campus in de Beernegemstraat.

Met posters, een levende flitspaal en fluohesjes brachten de zesdejaars van de richting Verzorging vrijdag de verkeersveiligheid in de Beernegemstraat onder de aandacht. Passerende fietsers kregen er een applausje, terwijl de oudere studenten de leerlingen van de eerste graad een warm welkom gaven aan de schoolpoort. “Bedoeling is om de jongere studenten verkeersbewuster te maken en tegelijk de aandacht te vestigen op de gevaarlijke situatie voor de schoolgaande jeugd in de Beernegemstraat”, zegt directeur Nicolas Rubens, die nog meegeeft dat er gesprekken lopende zijn met het stadsbestuur om de situatie er verkeersveiliger te maken. “Binnenkort krijgen de leerlingen van de eerste graad nog een fietscontrole, ook onder leiding van de zesdejaars uit de Kroonstraat. Leerlingen met fietsen die helemaal in orde zijn, krijgen een beloning.”