Campagne Damiaanactie regio Tielt klokt af op 30.000 euro Sam Vanacker

07 maart 2020

17u09 1 Tielt De Tieltse afdeling van de Damiaanactie heeft een bijzonder sterk resultaat neergezet tijdens de Damiaancampagne dit jaar. Alles samen werd in het decanaat Tielt liefst 30.000 euro ingezameld.

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van de heiligverklaring van Damiaan schakelde de Damiaancampagne de voorbije maanden overal een versnelling hoger, niet in het minst in Tielt, waar op 13 oktober zelfs het startschot van de campagne werd gegeven met een misviering, een tentoonstelling en een feestmaaltijd. Die jubileumviering leverde 4.000 euro op, maar daar hield het niet bij op.

“Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, de medewerking van het ganse decanaat Tielt, de verschillende onderwijskoppels en de diverse stads - en gemeentebesturen konden we voor de eerste keer in onze geschiedenis een bedrag van 30.000 euro schenken aan de Damiaanactie”, aldus afdelingsvoorzitter Hein Samyn. “Dat is genoeg om liefst achthonderd mensenlevens te redden.” Samyn dankte in het bijzonder ook De Bron uit Tielt. Die school verzamelde op eigen houtje 8.900 euro.

Damiaanprijs 2020 voor Veldschool

Tijdens de campagne is er ook altijd een ontwerpwedstrijd voor de kinderen van alle lagere scholen in België. Dit keer was de eerste prijs voor een school uit de regio. De Damiaanprijs 2020 gaat naar de klas van juf Sylverine Vandendriessche uit de Veldschool in Dentergem. Die klas diende de twee winnende ontwerpen in.

De tentoonstelling rond Damiaan, die in oktober opende in Tielt, reist overigens nog tot het voorjaar van 2022 door heel Vlaanderen. Tussen 20 en 30 april is de expo te bewonderen in wzc Sint Vincentius in Roeselare.