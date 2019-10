Callboy Rik Verheye te gast in Tielt voor Weekend van de Klant Sam Vanacker

03 oktober 2019

16u29 5 Tielt Op 5 en 6 oktober gaat in meer dan honderd steden en gemeenten de derde editie door van Weekend van de Klant. Op zaterdag 5 oktober komt Rik Verheye, beter bekend als Jay Vleugels uit de VIER-reeks Callboys, naar Tielt.

De acteur houdt op uitnodiging van Unizo West-Vlaanderen halt in vier verschillende West-Vlaamse steden. In Tielt, Nieuwpoort, Oostkamp en Menen helpt Verheye verschillende handelaars om klanten te bedienen en boodschappen af te rekenen, waarna hij samen met enkele medewerkers van POM, OC West en Unizo West-Vlaanderen streekproducten uitdeelt aan handelaars in de buurt. Verheye strijkt neer in de Kortrijkstraat tussen 14 en 15 uur.

“Het Weekend van de Klant is hét moment waarop onze handelaars hun klanten kunnen bedanken en hen extra in de watten leggen met een leuke attentie en wat beleving”, zegt Wouter Blomme, directeur Unizo West-Vlaanderen. “Uiteraard willen we onze handelaars daarbij ondersteunen met een communicatiecampagne, terwijl we de handelaars ook zelf in de bloemetjes willen zetten. Zij zijn het die dag in, dag uit de klant met open armen ontvangen.”