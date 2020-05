Cafébazin Clarine Coene van De Kiste overleden Sam Vanacker

30 mei 2020

11u48 28 Tielt Clarine Coene van café De Kiste is plots overleden. Clarine was al meer dan twintig jaar een bekend gezicht in de Tieltse horeca. Ze stond zestien jaar achter de toog van het volkscafé in de Krommewalstraat.

Clarine was afkomstig van Middelkerke en woonde in Ingelmunster met haar man Geert. Uit een vorig huwelijk had Geert twee kinderen. In 1999 trouwden ze en streken ze neer in Tielt, waar het koppel café Cartouche op de hoek van de Kortrijkstraat en de Ramestraat opende. Het café werd een succes, maar in de nacht van 6 op 7 maart 2004 kwam abrupt een einde aan het verhaal van ‘t Cartouchke toen het café volledig uitbrandde. De oorzaak van de brand was wellicht een kortsluiting.

Het koppel bleef toen echter niet bij de pakken zitten. In diezelfde periode kwam café De Kiste vrij en in mei 2004 namen Clarine en Geert het roer van het volkscafé in de Krommewalstraat over. De bedoeling was oorspronkelijk om na de heropbouw van Cartouche terug te keren naar de Kortrijkstraat, maar ze verloren hun hart aan De Kiste en bleven er. Veel verenigingen vonden hun weg naar het café en met ‘Kistel Palace’ had De Kiste ook een eigen cafévoetbalploeg. Die vriendengroep kreeg in 2016 een stevige klap te verwerken toen Pepijn Buyse (19) uit het leven stapte. Ze organiseerden meerdere acties om zelfdoding bespreekbaar te maken. Zo was er vorig jaar met medewerking van Clarine en Geert nog een benefietwandeling met aansluitend een grote barbecue aan het café.

De graag geziene cafébazin was 52 toen ze uit het leven stapte. Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op de website www.zelfmoord1813.be.