Cafébaas kan zelf brand aan toog blussen, maar raakt bevangen door rook LSI

14 juni 2019

00u17

Bron: LSI 6 Tielt De uitbater van café ’t Hieltje op de hoek van de Kortrijk- en Oude Stationsstraat in Tielt heeft donderdagavond een brandje onder zijn toog kunnen blussen. Hij werd wel met een lichte rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht.

Rond 23 uur merkte uitbater Luc heel wat rook op in zijn café, dat toen gesloten was. Met water kon hij een brand onder de toog blussen, waarna hij de brandweer belde. De brandweermannen stelden vast dat er heel wat rook in het café hing en ook een verhoogde CO-graad. De uitbater kon op een stoel op de stoep uitblazen en op adem komen. Hij had wat last van ademhalingsmoeilijkheden en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De schade in het café bleef beperkt.