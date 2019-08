Cafébaas d’Hespe tovert voormalig restaurant Le Chambord om tot tapas- en cocktailbar Mala Garden: “Binnen is het interieur strak, buiten is het wat losser” Sam Vanacker

06 augustus 2019

17u02 100 Tielt Jeppe Verdoodt, het gezicht van jongerencafé d’Hespe in Tielt, opent op vrijdag 9 augustus de deuren van een nieuwe horecazaak in de Tieltstraat in Pittem . ‘Mala Garden’ wordt een tapas- en cocktailbar met een ruim terras in Indonesische stijl. “Drie jaar geleden al wist ik dat d’Hespe niet het eindpunt zou worden”

Jeppe is amper 23 jaar, maar aan ambitie geen gebrek. Nadat hij amper drie jaar geleden met succes café d’Hespe nieuw leven inblies, begint hij nu aan een nieuw horecahoofdstuk. De Tieltenaar kocht vorige zomer het leegstaande restaurant Chambord op de grens van Pittem en Tielt. Met de blik stevig op de toekomst gericht.

Op een bepaald moment circuleerden er geruchten dat ik een discotheek van Le Chambord wou maken, maar daar is dus helemaal niets van aan. De buren kunnen gerust zijn.” Jeppe Verdoodt

“De horeca ligt me en ik hou van d’Hespe, maar je kunt niet tot in de eeuwigheid een jongerencafé blijven runnen. Drie jaar geleden al wist ik dat d’Hespe niet het eindpunt zou worden. Met het oog op de toekomst ben ik op zoek gegaan naar een wat volwassener zaak. Per slot van rekening is stilstaan gelijk aan achteruitgaan. Zo kwam ik bij Le Chambord terecht. Prima locatie, groot terras, een mooi restaurant en een aparte woning. Voor alle duidelijkheid: d’Hespe in Tielt blijft bestaan, maar ik zal er wat minder vaak te zien zijn dan nu.”

Indonesisch

In de zomer van 2018 al verhuisde Jeppe van Tielt naar de woning bij de nieuwe zaak in Pittem. “De opfrissingswerken namen wat tijd in beslag. In het restaurant heb ik nieuwe meubels geplaatst en nieuwe gordijnen en nieuwe lusters gehangen, terwijl het terras nu ingericht is in Indonesische stijl. Nog voor ik het pand had gekocht, heb ik enkele Indonesische bamboemeubels op de kop kunnen tikken en die heb ik nu gebruikt voor het terras. Binnen is het interieur strak, buiten is het wat losser. Ook de naam past binnen het Indonesische thema. ‘Mala Garden’ betekent namelijk ‘afgewerkte tuin’ in het Indonesisch.”

Geen zomerbar

Oorspronkelijk wou Jeppe het terras van de zaak al eerder openen als zomerbar, maar daar stapte hij uiteindelijk van af. “Om de buren niet te veel overlast te bezorgen, heb ik dat plan opgeborgen. Op een bepaald moment circuleerden zelfs al geruchten dat ik Le Chambord wou omvormen tot discotheek, maar daar is dus niets van aan. De buren kunnen gerust zijn. Klanten kunnen vanzelfsprekend genieten van een tapasbordje en een glaasje wijn op het terras, maar er is geen aparte bar buiten.”

Mala Garden ligt in de Tieltstraat 188 en opent de deuren op vrijdag 9 augustus om 15 uur. De zaak is open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.