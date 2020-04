Buurtbewoner ziet inbreuk op samenscholingsverbod: dealer loopt tegen de lamp VHS

01 april 2020

18u53 2 Tielt Een 49-jarige Tieltenaar die drugs verhandelt, zit in de cel omdat hij - ondanks het samenscholingsverbod - gebruikers ontving in zijn flat. Een buurtbewoner die het vreemd vond dat drie mannen het appartement van de verdachte binnengingen, alarmeerde de politie.

De verhoogde sociale controle naar aanleiding van de maatregelen die gelden in het kader van de coronacrisis heeft maandagavond in Tielt geleid tot de arrestatie van een drugsdealer. De man werd opgepakt in zijn flat op het moment dat hij drie gebruikers/afnemers op bezoek had. Een buurtbewoner had gezien hoe de drie het gebouw waren binnengegaan. Omdat het samenscholingsverbod zoiets verbiedt, belde de buurtbewoner de politie.

Cannabisgeur

In zijn flat trof de politie naast de 49-jarige bewoner ook het trio aan dat gezien was toen ze het gebouw binnengingen. In het appartement hing een duidelijke cannabisgeur. De politie vond er 280 gram speed, een kleine hoeveelheid cannabis en drugsattributen. De bewoner werd opgepakt. De onderzoeksrechter liet hem dinsdag aanhouden op verdenking van de verkoop van speed en cannabis. Net als de drie afnemers kreeg de man ook een proces aan de broek voor een inbreuk op het samenscholingsverbod. De Tieltenaar verschijnt vrijdag voor de raadkamer. Die zal beslissen of hij langer aangehouden blijft.