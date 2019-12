Burgerinitiatief rond collegesite wil dat politieke partijen ‘Collegepact’ sluiten Sam Vanacker

24 december 2019

16u33 5 Tielt De leden van het ‘Burgerinitiatief voor een Duurzame en Eigentijdse collegesite’, die begin 2019 de Tieltse politiek opriepen om de collegesite groener te maken, scharen zich achter de resultaten van de recente studie en lanceren een nieuwe oproep in de hoop dat het hele collegesiteproject straks na vijftien jaar eindelijk tot een goed einde wordt gebracht.

“We roepen alle belangrijke actoren uit de politiek, het beleid en andere relevante sectoren of belanghebbenden op om, op basis van de eindnota van het bureau Omgeving, te komen tot een ‘Collegepact’, waarbij dezelfde, toekomstgerichte visie over de partijgrenzen heen wordt gedragen”, klinkt het. “Op een partij na hebben alle huidige fracties uit de gemeenteraad gedurende de afgelopen vijftien jaar de kans gehad om vanuit een bestuursmeerderheid de Collegesite te realiseren. Het resultaat op het terrein was echter teleurstellend.”

Recent maakte het stadsbestuur de inzichten van het studiebureau Omgeving bekend. Die inzichten werden ondertussen onder de loep genomen door Matthias Casaert, Stijn De Vos, Karen Dewinter, Patrick D’hont, Bert Reubens en Wim Vanseveren van het burgerinitiatief. “De conclusies van het studiebureau moeten de katalysator worden voor een nieuw hoofdstuk voor de collegesite. We richten ons op vijf essentiële punten uit het rapport. In de eerste plaats moet er een grondige mobiliteitsstudie komen met aandacht voor de omvang van de parking, er moet een degelijke maquette moet komen om de visuele kwaliteit van het project in te schatten, we ondersteunen volmondig de oproep naar ‘echt’ groen en er moet werk gemaakt worden van een samenhangend project, zowel binnen het eigenlijke projectgebied als in relatie tot de rest van de stadskern, met aandacht voor de rijke geschiedenis van Tielt.

“Tot slot hopen we dat deze kerst- en nieuwjaarsperiode een geschikt moment is voor alle betrokkenen om de stilstand en de verdeeldheid achter ons te laten en vanaf 2020 een gedragen consensus te vinden die Tielt een beloftevol nieuw decennium zal bieden.”