Buren bezorgd over plannen nieuwe loods Aardappelhoeve Sam Vanacker

17 augustus 2020

13u56 2 Tielt De Aardappelhoeve langs de Wakkensesteenweg in Tielt heeft plannen voor een nieuwe bewaarloods van 6.000 vierkante meter. Enkele buurtbewoners vrezen echter dat de nieuwe loods het zicht op de Poelberg zal belemmeren en meer vrachtverkeer zal veroorzaken. Zaakvoerder Bart Nemegheer benadrukt dat de plannen nog aangepast worden.

Jaarlijks verwerkt de Aardappelhoeve tussen 10.000 en 14.000 ton eigen geteelde aardappelen, terwijl er in de maanden mei, april en juni ongeveer 1.000 ton aardappelen per maand ingevoerd worden uit Spanje en Zuid-Frankrijk. Om ook in die periode lokaal geteelde aardappelen te kunnen aanbieden, wil het bedrijf een nieuwe, moderne bewaarloods bouwen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is lopende. Enkele buurtbewoners uit de Putterijstraat, die zullen uitkijken op de nieuwe loods, dienden samen drie bezwaarschriften in. Er wordt gevreesd voor geluidsoverlast en extra verkeersdruk, terwijl de buren ook spreken over een belemmering van het zicht op de Poelberg.

Zaakvoerder Bart Nemegheer benadrukt dat de plannen niet te nemen of te laten zijn. “Ik begrijp de bezorgdheden, maar alles is bespreekbaar. Zo waren er in de oorspronkelijke plannen twee loskaaien gepland langs de kant van de Putterijstraat, maar die zijn al geschrapt. De buren zijn vorige dinsdag nog langs gekomen en het plan dat nu voorligt zal worden aangepast. We gaan de loods wat achteruit schuiven, we zorgen voor een groendak en de buitenkant kunnen we afwerken met hout. Volgende week staat nieuw overleg gepland met de buren. In onderling overleg kunnen we hier zeker uit komen.”