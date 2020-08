Brugfiguren moeten schakel vormen tussen ouders en scholen Sam Vanacker

13 augustus 2020

11u51 3 Tielt Het Sociaal Huis van Tielt start komend schooljaar een proefproject met brugfiguren op. Twee medewerksters van het Sociaal Huis worden daarbij ingezet als schakel tussen de scholen en de ouders van kinderen in kwetsbare gezinnen.

In grotere steden is men al langer bezig met een brugfigurenwerking, maar ook in kleinere steden en gemeenten worden steeds vaker brugfiguren ingeschakeld. Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon en bouwt vanuit lokaal sociaal beleid een brug tussen ouders, scholen en hulp- en dienstverlening. Gezinnen op de rand van armoede zijn niet altijd geneigd hulp in te schakelen of advies bij het OCMW te vragen. Brugfiguren maken op een andere manier contact en kunnen zo hulp bieden bij problemen die anders onder de radar zouden blijven. Zo kan geholpen worden bij het aanvragen van toelagen of bij het zoeken naar een betaalbare vrijetijdsactiviteit voor de kinderen.

De brugfiguren in Tielt zijn Ruth Devooght en Dorien Schoonbaert. Concreet zullen ze de betrokkenheid tussen basisschool Het Spoor, het VTI en Buso De Ster en kwetsbare gezinnen verstevigen.