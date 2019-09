Bruce Springsteen tribute band brengt ‘Born in the USA’ naar Europahal Sam Vanacker

25 september 2019

09u57 0 Tielt Allicht is het u niet ontgaan dat Bruce Springsteen onlangs zijn zeventigste verjaardag vierde. Om dat nog eens in de verf te zetten haalt de Wingense vereniging Pigs On The Moon op 11 oktober ‘The Bruceband’ naar Tielt. De Nederlandse Bruce Springsteen Tribute Band zal er integraal het album 'Born in The USA’ spelen.

“Born in The USA was het zevende album van Springsteen en werd precies 35 jaar geleden uitgebracht”, weet Patrick Dierickx van Pigs On The Moon. “Met 30 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd werd het Springsteen’s succesvolste album ooit. Vijfendertig jaar later brengt The Bruceband dit legendarische album van The Boss naar verschillende Nederlandse en Belgische podia. Alle hits komen aan bod.”

Het optreden van The Bruceband is inmiddels al het vijfde wapenfeit van Pigs On The Moon. Eerder organiseerden ze ook al optredens met een Pink Floyd tribute (twee jaar op rij), een Fleetwood Mac tribute en een tribute van Supertramp. Nu is het dus de beurt aan Bruce Springsteen.

Tickets zijn te bestellen via Ticketmaster.be/The Bruceband, De Broodkrant, Bakkerij Danny of bij de bestuursleden. De deuren van de Europahal gaan open om 19.30 uur, de show start om 20.30 uur. Zitplaatsen kosten 20 euro, voor staanplaatsen betaal je 17 euro.