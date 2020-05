Brouwerij De Poes twee keer in de prijzen in Lyon Sam Vanacker

07 mei 2020

10u21 0 Tielt Brouwerij De Poes is twee keer in de prijzen gevallen op de Concours International de Lyon. Die jaarlijkse wedstrijd hanteerde door de coronamaatregelen in Frankrijk een ander format, maar ging wel door. De Poes Bruin en De Poes Export wonnen allebei een zilveren medaille.

Samen bieren degusteren in een grote zaal in Lyon zat er dit keer niet in door het coronavirus, dus proefden en quoteerden de juryleden van de wedstrijd de bieren dit keer van thuis uit. Er werden in totaal achttien Belgische bieren bekroond, waaronder twee bieren van de kleine Tieltse brouwerij De Poes. Met de onderscheidingen voor De Poes Bruin en De Poes Export is brouwer Stijn David niet aan z’n proefstuk toe. Zo vielen beide bieren vorig jaar ook al meermaals in de prijzen. “Ik ben uiteraard blij met deze erkenning in dit COVID-19 tijdperk”, zegt Stijn. “Het zet de Tieltse brouwerij en haar bieren terug wat extra in the spotlight en dat is nu meer dan welkom. De grootste bekroning voor een brouwer is en blijft echter de appreciatie van de klanten.”