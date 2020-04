Brouwerij De Poes schenkt mondmaskers aan Sint-Andriesziekenhuis en woonzorgcentrum Valentijn Dumoulein

12 april 2020

16u05 0 Tielt Brouwerij De Poes heeft met de opbrengst van zijn thuisleveringen van het Poes- en Kloosterbier 300 medische mondmaskers gekocht. Die gaat het de komende week leveren aan het Sint-Andriesziekenhuis en woonzorgcentrum Deken Darras.

“ Elkaar helpen in moeilijke tijden is van het grootste belang”, benadrukt de Tieltse brouwer Stijn David. “Het is misschien een druppel op een hete plaat maar alle beetjes helpen. We vergeten al te snel in de goede tijden hoe makkelijk het is dat we een goed draaiend hospitaal hebben. Hen nu en in de toekomst steunen is dan ook van het grootste belang.”

De Tieltse brouwerij schonk eerder reeds desinfectiemiddel uit de stock van de brouwerij aan het ziekenhuis. In de tweede helft van april zal er ook Poesbier met hoog alcoholgehalte afgestookt worden in de bevriende stokerij De Cort uit Pepingen. De administratie der Douane en Accijnzen heeft uitzonderlijk op vraag van de Tieltse brouwerij toestemming gegeven om de alcohol die kan afgestookt worden terug te laten brengen naar het Tieltse Hospitaal. “Hiermee kan de stock ontsmettingsalcohol ook aangevuld worden in deze uitzonderlijk moeilijk tijd”, zegt Stijn. “Daar waar diverse stokerijen deze alcohol te koop aanbieden gaat het hier over een levering zonder kosten voor het Sint-Andriesziekenhuis.”