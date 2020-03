Brouwerij De Poes levert bier aan de deur: “Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen” Sam Vanacker

24 maart 2020

15u42 6 Tielt Normaal is het bier van brouwerij De Poes alleen in cafés of drankenhandels te verkrijgen, maar daar brengt het coronavirus verandering in. Poesliefhebbers kunnen voortaan bier bestellen en afhalen in de brouwerij in de Tenhovestraat en brouwer Stijn David levert nu ook bakken poesbier aan huis. Met een nieuwe Poesbakfiets.

“Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen, ook in onze kleine lokale brouwerij”, zegt Stijn. “Al onze bieren kunnen zolang de coronacrisis duurt besteld worden via e-mail, messenger of telefonisch en van zodra de betaling in orde is kan het bier afgehaald worden. Voor koppels in quarantaine bieden we ook de mogelijkheid om flessen van 75 cl Poes Blond of Bruin aan te kopen. Voor iedereen binnen de postcode 8700 leveren we ook aan huis.”

Om het bier - contactloos - aan huis te leveren schakelt Stijn een opmerkelijk vervoermiddel in. “Drie weken geleden, dus net voor de coronacrisis losbarstte, hebben we een bakfiets van De Poes in huis gehaald. Enerzijds om de kindjes mee naar school te brengen, maar anderzijds ook om het bier wat te promoten. Met die bakfiets ga ik vanaf morgen de baan op om de eerste bestellingen te leveren. Afhankelijk van de hoeveelheid, de afstand en de weersomstandigheden kan het uiteraard ook dat ik de auto neem.”

Wie bier wil bestellen kan terecht op info@brouwerijdepoes.be of 0471/33.16.82. Voor een bak (24 x 33 cl) De Poes Blond, De Poes Bruin, De Poes Houblon, Tielts Kloosterbier of een bak met een mix van Poesbieren betaal je 40 euro. Voor een bak De Poes Export betaal je 30 euro (prijzen inclusief leeggoed).