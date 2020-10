Brouwerij De Poes lanceert ‘De Poes Speciale Belge’: “Op en top Belgisch bier” Sam Vanacker

08u40 0 Tielt De Tieltse brouwerij De Poes lanceert met De Poes Speciale Belge een nieuwe telg binnen de Poesfamilie. Het amberkleurige bier van 6 graden is een stukje Belgische nostalgie in een modern jasje. “Eigenlijk is het een herlancering van het soort bier dat in de jaren 20 bijzonder populair was in ons land”

Brouwer Stijn David kent zijn vaderlandse biergeschiedenis. “Speciale Belge, of kortweg speciale, was erg populair van de jaren 20 tot de jaren 60 van de vorige eeuw. Het was de Belgische poging om de toen immer populairdere pils uit het buitenland het hoofd te bieden. Inititeel met succes, maar vanaf de jaren 70 verloor de speciale terug aan populariteit. Die ietwat vergeten bierstijl nemen wij nu terug op in ons gamma. De Poes Speciale Belge is moutig en verfrissend hoppig. Het bovengistende bier ondergaat een traditioneel brouwproces, dit betekent geen geforceerde processen. Tijd nemen om het product te brouwen en tijd geven om een optimaal bier als resultaat te krijgen.”

Van eigen bodem

Opmerkelijk aan de speciale is dat de brouwerij resoluut kiest voor gerst en hop geteeld op Belgische bodem en straks zelfs op Tieltse bodem. De brouwer werkt hiervoor samen een mouterij uit Gembloux, terwijl de hop uit de regio Poperinge komt. “In het jaar 2021 zal de gerst voor de Poes Speciale Belge op Tieltse bodem gekweekt worden”, zegt Stijn, die daarvoor eerder een oproep deed naar landbouwers. “Gesprekken met twee lokale landbouwers zijn ondertussen in de laatste fase. Het resultaat is een echte Speciale Belge, op en top Belgisch met gerst uit Tielt en hop uit de regio Poperinge.”

Het bier is enkel verkrijgbaar in flesjes van 33 cl. Een bak bevat 24 stuks. Het nieuwe bier is verkrijgbaar via de reguliere drankenhandel of via de webshop van brouwerij De Poes. Een bijpassend kelkvormig glas is in de maak.