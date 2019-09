Brouwer Stijn David tot ridder geslagen in de ‘Orde van de Roerstok’ Sam Vanacker

13u53 0 Tielt Ter gelegenheid van de officiële opening van het Belgian Beer Weekend in Brussel werden vrijdag in het Brusselse Stadhuis enkele nieuwe ridders opgenomen in het brouwersgenootschap de ‘Ridderschap van de Roerstok der Brouwers’. Ook Tielts brouwer Stijn David is voortaan een ‘ridder van de roerstok’.

De Ridderschap van de Roerstok is een brouwersvereniging die in 1946 werd opgericht en afstamt van de brouwersgilden uit de middeleeuwen. Lidmaatschap is voorbehouden aan ‘personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Belgische biersector, op zowel commercieel, politiek als maatschappelijk vlak en die zich aldus opwerpen als ambassadeur voor de brouwwereld’. Onder meer premier Charles Michel en Carlos Brito, CEO van AB Inbev, zijn lid.

Voortaan mag brouwer Stijn David van De Poes zich ook officieel lid noemen. Hij ontving de ridderslag als ridder van Rechte in de gotische zaal van het stadhuis. Voorafgaand aan de ridderslag was er eerst de viering van patroonheilige Sint-Arnoldus, met de wijding van het bier in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal. Na afloop van het ceremoniële gedeelte werd de 21ste editie van het Belgian Beer Weekend geopend op de Grote Markt van Brussel.