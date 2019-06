Bromfietsster gewond bij botsing in Tielt LSI

19 juni 2019

Bij een ongeval op het kruispunt van de Bruggestraat en de Ringlaan in Tielt is woensdagnamiddag rond 14u een 46-jarige bromfietsster gewond geraakt. De vrouw van Bulgaarse afkomst volgde de Ringlaan richting Deinze maar werd gegrepen door de Peugeot van een 76-jarige man uit Pittem die vanop de Ringlaan rechts de Bruggestraat wou inslaan. De vrouw kwam ten val en raakte gewond. Ver moest haar ambulance niet rijden want het Sint-Andriesziekenhuis ligt op een steenworp van het kruispunt.