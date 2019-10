Bromfietser negeert signalisatie aan spooroverweg: 15 dagen rijverbod Alexander Haezebrouck

16 oktober 2019

De politie nam woensdagmorgen het rijbewijs af van een 17-jarige bromfietser omdat hij de signalisatie aan de spooroverweg in de Gruuthusestraat negeerde. De 17-jarige bromfietser reed de spooroverweg over toen de slagbomen naar boven gingen. “Je moet altijd blijven wachten tot de slagbomen volledig naar boven zijn en de witte lichten branden”, klinkt het bij de politie. “Als je dat niet doet, maak je een levensgevaarlijk manoeuvre.” Een patrouille van de zone Tielt zag de bromfietser oversteken en deed hem stoppen. Ze namen zijn rijbewijs af voor vijftien dagen. “Ondanks de campagnes van Infrabel zijn er blijkbaar nog altijd mensen die de verkeersregels aan spooroverwegen niet respecteren”, klinkt het bij de politiezone regio Tielt die nog meer controles aankondigt aan spooroverwegen in de nabije toekomst.