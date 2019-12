Bromfietser gewond na botsing met auto AHK

08 december 2019

Een 32-jarige bromfietser is vrijdagavond gewond geraakt nadat hij werd opgeschept door een auto langs de Meulebeeksesteenweg in Tielt. De 55-jarige autobestuurder van een Mazda reed omstreeks 18.45 uur in de Meulebeeksesteenweg toen hij plots wou afslaan. De bestuurder merkte daarbij de 32-jarige bromfietser uit Meulebeke niet op die op het fietspad aan het rijden was. Beiden konden een botsing niet meer vermijden. De bromfietser kwam zwaar ten val en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.