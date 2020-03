Bromfietser gewond na aanrijding in centrum LSI

04 maart 2020

15u32

Bron: LSI 0 Tielt Bij een ongeval in het centrum van Tielt is woensdagochtend een 18-jarige bromfietser gewond geraakt.

Rond 8.15 uur werd de bromfietser in de Beernegemstraat aangereden doot de Ford B-Max van een 59-jarige automobilist. Een van de partijen had geen voorrang verleend, waarna de bromfietser ten val kwam en gewond raakte. Hij werd naar het ziekenhuis in Tielt overgebracht.