Brandweer uren in de weer met dik modderspoor

08 oktober 2019

19u44

Bron: LSI 1 Tielt Oogsttijd dus is het oppassen geblazen voor vuile wegen vol modder. Dinsdagnamiddag moest de brandweer van de zone Midwest in de Kapellebeekwegel in Tielt een dikke modderlaag van de weg schrapen en wegspuiten.

Wie precies verantwoordelijk was voor de smurrie op de zijweg van de Schuiferkapelsesteenweg was niet meteen duidelijk. Aan beide zijden van de weg lagen (maïs-)akkers er wel recent gerooid bij. Mogelijk wacht de vervuiler nog een gepeperde rekening voor de uren werk van de brandweer. Met schoppen en een krachtige waterstraal probeerden de brandweermannen het wegdek opnieuw proper te krijgen. Dat karwei nam enkele uren in beslag.

Jaarlijks sensibiliseert West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé met de campagne ‘Modder op de weg’ om tijdens de oogstperiode wegen rond akkers veilig te houden. Er is onder meer signalisatie ter beschikking van de landbouwers of loonwerkers. De campagne is gestoeld op een gedeelde verantwoordelijkheid: de landbouwers of loonwerkers zorgen voor het reinigen van beslijkte wegen en het aanduiden van mogelijk gevaar en weggebruikers matigen hun snelheid en passen hun rijgedrag aan. In Tielt was alvast geen signalisatie te zien.