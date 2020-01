Brandweer rukt uit voor rokende mazoutketel in bakkerij LSI

10 januari 2020

14u06

Bron: LSI 0 Tielt De brandweer moest vrijdagmiddag uitrukken naar de leegstaande bakkerij Andy in de Bedevaartstraat in Tielt. Een rokende mazoutketel in de kelder was de boosdoener.

Bakkerij Andy staat sinds het najaar van 2019 leeg. Lang zal dat niet duren, want tegen begin februari wil bakker Bjorn, die in de Steenovenstraat in Tielt, al een vestiging heeft, er de deuren openen. “De voorbereidingswerken voor de opening zijn volop bezig”, vertelt echtgenote Charlotte. “Een poetsfirma is al dagen aan de slag. Bakken zullen we in de Steenovenstraat blijven doen, in de Bedevaartstraat zal enkel een winkel zijn.”

Vrijdagmiddag probeerde men de mazoutketel in de kelder weer aan de praat te krijgen, maar dat ging gepaard met heel wat rook. Veiligheidshalve werd de hulp van de brandweer ingeroepen. Van brand bleek geen sprake. De brandweer moest enkel het pand verluchten.