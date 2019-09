Brandweer rukt uit voor… brandende vuilnisbak VHS

30 september 2019

16u46 3

Een brandje in een vuilnisbak, mogelijk veroorzaakt door een slecht gedoofde sigaret, zorgde er maandag kort na de middag voor dat een ploeg van de brandweer uitrukte naar het Hulstplein. Een passant had alarm geslagen. De situatie was in een handomdraai onder controle. Het vuur woedde nog niet lang voor het werd opgemerkt want nog niet de volledige inhoud van van vuilnisbak raakte verbrand.