Brandweer nog uren in de weer na uitslaande schuurbrand VHS

22 mei 2020

17u54 0 Tielt Langs de Meulebeeksesteenweg in Tielt, in de omgeving van Supra Bazar, is donderdagnacht brand uitgebroken in een schuur. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. De brandweer kon zonder al te veel problemen een woning vlakbij vrijwaren.

Een passant merkte iets voor drie uur dat er een brand woedde in de schuur, die wat afgelegen ligt van de Meulebeeksesteenweg. De man ging aanbellen bij de woning van de eigenaars maar die deden niet open, simpelweg omdat de elektriciteit was uitgevallen en ze daardoor de bel niet hoorden. Gelukkig beschikte de passant wel over het gsm-nummer van de zoon van de bewoners. Zo kon hij hen dan toch alarmeren. De man belde ook de hulpdiensten.

Schuur leeghalen

De brandweer hoefde niet te zoeken naar de plaats van de brand. “Bij onze aankomst sloegen de vlammen al hevig door het dak”, zegt bevelhebber Lieven Rijckaert van de Tieltse brandweerpost. “Het vuur werd pas vrij laat opgemerkt. Onze eerste zorg ging naar het vrijwaren van de woning, die op zowat 15 meter afstand staat. Dat lukte zonder problemen. De brand zelf was snel onder controle maar het grote karwei begon toen pas. In de schuur, die twee verdiepingen telt, lag een grote voorraad brandhout en wat stro opgeslagen. Dat moest allemaal naar buiten worden gebracht om deftig af te blussen.” Pas rond 7.30 uur waren de spuitgasten weer in de kazerne.