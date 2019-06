Brand richt zware schade aan in schuur op landbouwbedrijf VHS

In de Oosthoekstraat in Kanegem is woensdag rond 10 uur brand uitgebroken in een schuur op de hoeve van André Calus en Beatrijs Leus. “Toen onze eerste manschappen ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al door het dak”, zegt brandweerofficier Robert Hoste. “Toch was de brand snel onder controle. Een tractor ging verloren, maar een andere kon nog naar buiten worden gereden. De interventie duurde een tijdje omdat in een berghok naast de schuur nogal wat hooi lag en ook dat had vuur gevat. Om elk risico op heropflakkering te vermijden, moesten we al dat hooi naar buiten halen en nablussen.”

Brandweerlui uit Tielt, Aarsele, Ruiselede en Pittem kwamen helpen. “Omdat we vlakbij de brand over te weinig bluswater beschikten, reden we af en aan met tankwagens naar een vulplaats in het centrum van Kanegem”, weet Robert Hoste. Rond 13 uur waren de laatste brandweermannen weer in de kazerne. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid, al wordt brandstichting uitgesloten.