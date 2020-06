Brand in ondergrondse parking niet aangestoken, wel zelfontbranding VHS

18 juni 2020

22u20 2 Tielt De De brand die dinsdagnacht woedde in de nieuwe ondergrondse parking van Bouwservice Van Hulle is het gevolg van zelfontbranding. Dat meldt afgevaardigd bestuurder Stefaan Van Hulle.

“Brandstichting was het helemaal niet”, zegt Van Hulle. “Op beelden van onze bewakingscamera’s is mooi te zien hoe zich op een bepaald moment, zonder inmenging van buitenaf, rookvorming manifesteert. Die gaat later over naar een effectieve brand. Tijdens en voor de rookvorming zijn geen personen te zien in de ondergrondse parking.” De brand komt nauwelijks enkele dagen nadat het bedrijf verhuisde naar de nieuwe vestiging. “Vrijdag laatst maakten we de oversteek en sinds afgelopen maandag zijn we hier te vinden, in onze nieuwe toonzaal en kantoren in de Robert Tavernierlaan.”