Brand bij Grandeco: aanzienlijke schade maar geen slachtoffers Hans Verbeke

28 januari 2020

04u24 12 Tielt Bij Grandeco, producent van behangpapier langs de Wakkensesteenweg in Tielt, heeft een brand in de nacht van maandag op dinsdag zware schade aangericht. Er vielen geen slachtoffers. Het is nog onduidelijk of en in welke mate de productie dinsdag kan worden hervat.

De oproep voor de brand liep rond kwart voor twee binnen bij de hulpdiensten. “Bij onze aankomst sloegen op één bepaalde plaats de vlammen door het dak”, zegt Lieven Rijckaert, postoverste van de brandweer in Tielt. “In het bedrijf had een droogoven vuur gevat. Dat ging gepaard met flinke vlammen die dus ook al snel het dak aantastten. We zijn er in geslaagd om het vuur vrij snel onder controle te krijgen. Om niet zonder bluswater te vallen, hebben we versterking opgeroepen.” Onder meer blussers van de post Meulebeke kwamen een handje toesteken.

Personeel naar huis gestuurd

De brand werd opgemerkt door personeel van de nachtploeg bij Grandeco. Iedereen kon zich in veiligheid brengen. Tijdens de bluswerken besliste de financieel directeur van het bedrijf na overleg om het personeel naar huis te laten gaan. Later dinsdag moet duidelijk worden hoe groot de impact van de brand is op de activiteiten van het bedrijf.