Bouwbedrijf Siemoens bouwt woningen voor buitenlandse arbeiders: “We vinden geen Belgisch personeel meer, dus moeten we onze blik wel verleggen” Sam Vanacker

07 augustus 2019

15u17 20 Tielt Na het verlof worden op de Teratex-site in Aarsele twee woningen gebouwd voor elf buitenlandse arbeiders van bouwonderneming Siemoens. Zaakvoerder Olivier Siemoens liet het leegstaande café in de Hogenhovestraat vorige maand slopen met het oog op een uitbreiding van het bedrijf.

Vier jaar geleden kwam het voormalige café Sint-Christoffel leeg te staan. Twee jaar geleden kocht bouwonderneming Siemoens uit Aarsele het op en eind juli ging het gebouw tegen de vlakte. “We kochten het met het oog op een uitbreiding van de Teratex-site aan het station”, zegt Siemoens. “Maar omdat je tegenwoordig in onze sector geen Belgisch personeel meer vindt, kunnen we niet anders dan onze blik te verleggen naar buitenlandse arbeiders.”

Badkamertje delen

“Dagelijks komen Polen, Moldaviërs en Roemenen uit Brugge en Oostende naar hier. Vaak wonen ze daar met vier of vijf in kleine woningen waar ze een badkamertje moeten delen. Wanneer je op zoek gaat naar nieuwe mensen komt de vraag naar huisvesting automatisch naar boven. Aan die vraag passen we ons nu dus aan. Ook bij buitenlanders vind je per slot van rekening goeie werkkrachten en die verdienen een degelijke huisvesting. Of de taal een probleem vormt? Dat valt best mee. De arbeiders zijn verplicht Nederlands te leren. Zo behaalde een Portugees onlangs nog zijn getuigschrift Nederlands.”

Geen wetgeving

“Ergens zijn de plannen vergelijkbaar met wat er in de tuinbouwsector ook al voor de seizoensarbeiders gebeurd, al gaat het bij ons niet om seizoensarbeid. Daarom had de vergunningsaanvraag ook wel wat voeten in de aarde. Er bestaat nog geen duidelijke wetgeving, terwijl dat wel al het geval is voor de huisvesting van seizoensarbeiders. Al lijkt me het een kwestie van tijd voor er een wettelijk kader komt. We zijn waarschijnlijk een van de eerste bouwondernemingen die woningen bouwen voor buitenlandse arbeiders, maar ik vermoed dat nog bedrijven dit voorbeeld zullen volgen. Er komen twee woningen met samen elf studio’s, telkens met eigen sanitair. Er komt ook een gemeenschappelijke leefruimte en een keuken. Geen idee hoe de sector verder zal evolueren, maar we werken met valse muren die verwijderd kunnen worden. Zo kan de woning later weer een volwaardige dubbele woning worden.”

Nieuwe toegangsweg naar bedrijf

Na het verlof starten de werken en tegen midden 2020 moet de bouw af zijn. Daarna start een tweede fase. “Tegen 2022 gaan we de bureaus van Siemoens ook verhuizen naar de site aan het station”, gaat Siemoens verder. “De woningen voor de buitenlandse arbeiders komen aan de rechterkant van het perceel, waardoor we links nog vijftien meter over hebben om een nieuwe toegangsweg te creëren vanuit de Hogenhovestraat naar het bedrijf en naar de kantoren.”

Siemoens werkt voor tachtig procent aan sociale woningbouw. De rest gaat naar particuliere opdrachten. Het bedrijf heeft 27 mensen in dienst, voor de afwerking van de woningen werkt het met onderaannemers.