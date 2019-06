Bordje in Keizerstraat moet langparkeerders weren Sam Vanacker

11 juni 2019

12u33 0 Tielt Op de parkeerplaatsen in de Keizerstraat in Kanegem komen er binnenkort bordjes waarop te lezen staat dat de parkeerplaatsen voorbehouden zijn voor bezoekers van de begraafplaats. Volgens oppositieraadslid Birger De Coninck (sp.a) worden de plaatsen al te vaak ingenomen door langparkeerders.

De Coninck merkte dat er vaak uren lang een wagen geparkeerd staat op de parkings langs de Keizerstraat, waardoor bezoekers van de begraafplaats de parking niet kunnen gebruiken. Nochtans werden de twee parkeerplaatsen specifiek aangelegd voor kerkhofbezoek. Het raadslid stelde voor om er het gebruik van een parkeerschijf in te voeren, maar dat zag schepen van mobiliteit Vincert Byttebier (CD&V) niet zitten. “Parkeerwachters naar Kanegem sturen om louter die plaatsen te controleren ligt praktisch gesproken wat moeilijk. Wel gaan we een bord voorzien waarop staat dat de parkings voorbehouden zijn voor de bezoekers van de begraafplaats. Verder rekenen we op de goodwill van de Kanegemnaars.”