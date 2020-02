Boezemvrienden Sies en Robin nemen roer van De Keet over: “Belangrijk om de ziel van het café te bewaren” Sam Vanacker

03 februari 2020

17u14 0 Tielt Sies Baert (21) en Robin Bossuyt (21) zijn de nieuwe uitbaters van jeugdcafé De Keet in de Bruggestraat. De twee zijn ouwe getrouwen van het Tieltse jeugdcafé. Zo hielp Sies al mee met bestellen toen het café nog werd gerund door Marie en Louis De Cloet.

Boezemvrienden Sies en Robin openen op 6 februari de deuren en nemen daarmee het roer over van Gaetan Adriaen, die er sinds eind 2017 achter de tapkraan stond. “Gaetan heeft ons zelf gevraagd of we het zagen zitten om De Keet over te nemen”, vertelt Sies. “Lang hebben we eerlijk gezegd niet moeten nadenken. Voor ons is De Keet al jaren het eerste café waar we heen gingen na school. Ondertussen studeren we allebei in Gent, maar nog altijd kun je ons in de weekends meestal hier vinden. Bovendien hebben we destijds allebei ook al een handje toegestoken achter de toog, zelfs nog in de tijd van Marie en Louis De Cloet. We kennen het café door en door.”

Het krantenpapier aan de muren hangt er al meer dan twintig jaar, maar geen haar op ons hoofd dat er aan denkt om dat te vervangen of te overschilderen Sies Baert

Vaste waarde

“Extra voordeel is dat we het werk kunnen verdelen met zijn tweetjes, al gaan we wel proberen zo vaak mogelijk samen achter de toog te staan”, gaat Robin verder. “Op dat vlak zijn we trouwens twee handen op een buik. We kennen elkaar al sinds de kleuterklas. Voor ons is De Keet een vaste waarde in Tielt en dat gaan we zo houden. Het krantenpapier aan de muren hangt er al meer dan twintig jaar, maar geen haar op ons hoofd dat er aan denkt om dat te vervangen of te overschilderen. De ziel van het café zou verloren gaan. Al gaan we de boel wel wat opfrissen. Zo gaan we het sanitair in een nieuw kleedje steken en passen we de dj-booth aan. Ook de muziekinstallatie gaan we vernieuwen.”

Sies en Robin openen op donderdag 6 februari om 21 uur de deuren als nieuwe uitbaters van De Keet. Op vrijdag is het café open vanaf 15.30 uur en op zaterdag vanaf 18 uur. Occasioneel zal De Keet ook op zondag open zijn.