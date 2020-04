Boerenmarkt voor derde weekend op rij afgelast Sam Vanacker

02 april 2020

14u52 0 Tielt Voor het derde weekend op rij is er zaterdag omwille van de coronamaatregelen geen boerenmarkt in Tielt. Volgens het stadsbestuur kan voldoende sociale afstand tijdens de markt niet worden gegarandeerd. Voorzitter van het boerenmarktcomité Ivan d’Halluin heeft begrip voor de maatregel.

“Ook al gaat het om de verkoop van levensmiddelen, een boerenmarkt is ook een sociaal gebeuren”, zegt schepen van lokale economie Hedwig Verdoodt (CD&V). “De social distancing kan niet voldoende gegarandeerd worden. Bovendien wordt er dit weekend ook mooi weer voorspeld, wat het risico op te veel volk alleen maar doet toenemen. We kunnen de kat niet bij de melk zetten.” Ivan d’Halluin, voorzitter van het boerenmarktcomité, heeft begrip voor de beslissing. “Financieel is dit een moeilijke periode voor iedereen. Voor de marktkramers met voeding is het al het derde weekend op rij. Voor de non-food is het zelfs al vier weekends op rij dat er geen markt is. Anderzijds kunnen we moeilijk anders. De grote vraag is hoe lang dit nog gaat duren. Op 6 juni is er de Week van de Korte Keten. Of dat zal kunnen doorgaan valt af te wachten.”