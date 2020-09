Boerenmarkt viert 40ste jubileum met stille trom: “Geen groot feest door corona, wel attenties voor de klanten” Sam Vanacker

11u51 2 Tielt De Boerenmarkt van Tielt is dit jaar veertig jaar jong. Naar aanleiding van dat jubileum stond een grootse feesteditie gepland, maar door de coronamaatregelen is dat afgelast. Al komen de standhouders met een alternatief tijdens het Weekend van de Klant.

“De jaarlijkse feesteditie eind september had eigenlijk grootser en feestelijker dan ooit tevoren moeten worden, maar helaas gooide corona roet in het eten”, zucht voorzitter Ivan D’Halluin. “We hadden iedere bezoeker willen trakteren op frietjes, maar proevertjes uitdelen kan niet en ook randanimatie voor de kinderen zit er niet in. Maar op zaterdag 3 oktober, tijdens het Weekend van de Klant, gaan we onze trouwe klanten toch belonen met een extraatje. Overal krijgen klanten een kleine attentie van de standhouders. Zo zal je bij een fruitkraam bijvoorbeeld een gratis stuk fruit krijgen, terwijl wij bijvoorbeeld een gratis potje yoghurt meegeven. Elke standhouder kiest zelf de attentie. Hopelijk kunnen we dan in 2021 terug een uitgebreidere feesteditie organiseren.”