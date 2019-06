Boerenmarkt verhuist terug naar Tramstraat, handelaars juichen: “Eindelijk weer dichter

bij parking” Sam Vanacker

21 juni 2019

11u32 0 Tielt Vanaf zaterdag 13 juli zal de wekelijkse boerenmarkt niet meer aan de Halletoren te vinden zijn maar wel aan het belastingkantoor in de Tramstraat, waar de markt tot 2015 plaatsvond. In principe gaat het om een tijdelijke maatregel, maar de standhouders willen er graag blijven. Het stadsbestuur beslist later of dat ook kan.

De locatie van de Boerenmarkt in Tielt is al langer voorwerp van discussie. Tussen 1980 en 2015 stond de markt opgesteld ter hoogte van het belastingkantoor in de Tramstraat, maar door de rioleringswerken die in mei 2015 van start gingen in de omgeving van de Tramstraat, verhuisde de boerenmarkt naar de markt van Tielt. De nieuwe locatie was oorspronkelijk een tijdelijke oplossing, maar onder impuls van het toenmalige stadsbestuur werd beslist om de landbouwers aan de Halletoren te houden. Omdat het stadsbestuur de toren, die inmiddels twintig jaar op de Werelderfgoedlijst van Unesco prijkt, de komende maanden extra in de kijker wil zetten moet de boerenmarkt weer verhuizen. Eerder werd in dergelijke gevallen verhuisd naar het begin van de Tramstraat, dus dicht tegen de markt, maar dit keer stelden de marktkramers zelf voor om terug naar hun oorspronkelijke stekje te verhuizen.

De parkeergelegenheid op de markt laat te wensen over. Als je auto 300 meter verder staat en je moet met 2 pompoenen naar de wagen, dan keer je niet terug Ivan D’halluin

Parkeerplaatsen

“Op de markt stonden we uiteraard op een mooie historische plaats pal in het centrum, maar op vlak van parkeergelegenheid laat de markt te wensen over”, zegt Ivan D’halluin, voorzitter van het boerenmarktcomité. “De boerenmarkt is een koopmarkt. Mensen die naar de boerenmarkt komen, komen inkopen doen en doorgaans hebben zij veel zakken mee. Vroeger zagen we vaak dat men een eerste lading groenten of fruit in de koffer van de auto ging stoppen, waarna de mensen terugkwamen. Als je auto echter 300 meter verder staat en je moet met twee pompoenen naar de wagen, dan kom je niet meer terug.”

Bevraging

Rond het belastingkantoor liggen ongeveer 150 parkeerplaatsen heel dichtbij. “Een enorme meerwaarde”, vindt Baziel De Zutter van zuivelbedrijf Moeninckhof. “Bovendien is het voor de Tieltenaars die in het centrum wonen ook nog steeds relatief dicht bij de markt. Om na te gaan hoe groot het draagvlak voor een permanente verhuis is, gaan we in de loop van augustus en september zelf een bevraging doen bij de bezoekers van de markt.”

Voor- en nadelen

Schepen van Markten en Foren Hedwig Verdoodt (CD&V) is eventueel wel te vinden voor een definitieve verhuis. “Beide locaties hebben voor- en nadelen, maar ergens vind ik dat degenen die instaan voor de organisatie van de markt zelf het laatste woord moeten hebben. We wachten de evaluatie af, maar een definitieve verhuis sluit ik zeker niet uit. Al hoor ik ook van de medewerkers van de technische dienst dat het toch elke zaterdag wel wat voorbereiding vergt om de boerenmarkt op de Markt te laten plaatsvinden.” De eerste keer dat de boerenmarkt aan het belastingkantoor plaatsvindt, is op zaterdag 13 juli. De week voordien is er omwille van de Tieltse Feesten uitzonderlijk geen boerenmarkt.