Boemelkar strijkt opnieuw neer in verschillende buurten Sam Vanacker

09 juli 2019

11u15 0 Tielt Deze zomer doen twee animatoren met een kar vol speeltuigen opnieuw verschillende locaties in Tielt en deelgemeenten aan.

‘De Boemelkar’ is een vorm van mobiele speelpleinwerking waarvan kinderen tussen 6 en 12 jaar uit de buurt helemaal gratis kunnen genieten. Net als vorig jaar slaan de animatoren telkens hun tenten op tussen 13.30 uur en 16.30 uur. Vooraf inschrijven hoeft niet en de kinderen kunnen komen en gaan wanneer ze willen. Het gaat echter niet om een kinderopvangformule.

Waar en wanneer

Op dinsdag 9 juli staat de Boemelkar in Dierdonk in Tielt. Op woensdag 10 juli is de kar te vinden aan het ontmoetingscentrum in Aarsele, op donderdag 11 juli op de markt van Tielt en op vrijdag 12 juli in de Grensstraat in Tielt. Volgende week is het op maandag 15 juli in de Blekerijstraat in Tielt te doen, op dinsdag 16 juli in Dierdonk, op woensdag 17 juli strijkt de kar neer in de Wulfstraat, op donderdag terug op Dierdonk en op vrijdag 19 juli ten slotte komt de kar naar de Klokkestraat in Schuiferskapelle.