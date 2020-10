Boekhoudster start met plantaardige traiteurdienst: “Zelf ervaren dat gezonde voeding een verschil maakt” Sam Vanacker

13 oktober 2020

16u00 0 Tielt Voor de Tieltse Evelien Houthoofdt (42) is deze week een nieuw hoofdstuk gestart. Maandag startte Evelien met de plantaardige keuken ‘Eaudette’. Elke dag bereidt ze voortaan thuis biologische groentemaaltijden, waarna ze die zelf aan huis levert met haar bakfiets.

“Ik hou al mijn hele leven van koken en ben zowat verslaafd aan kookboeken”, vertelt ze. “Zelf heb ik ervaren dat gezonde voeding wel degelijk een verschil maakt. Het is zelfs zo’n passie geworden dat ik na 21 jaar als boekhoudster heb gekozen om de sprong te wagen en er ook mijn job van te maken. We lieten deze zomer een professionele keuken installeren in onze woning in Ter Booye en ik haalde ook een tweedehands bakfiets in huis. Maandagmiddag ben ik voor het eerst met die bakfiets op pad getrokken om de eerste bestellingen af te leveren.”

Lokale biologische groentjes

“Veel mensen denken dat je met louter groenten geen volwaardige maaltijd kunt maken, maar niets is minder waar. Elke dag maak ik een ander gerechtje klaar en daarbij gebruik ik telkens lokaal geteelde groenten. Zo ben ik bijvoorbeeld een vaste klant bij de bioboer De Levende Aarde op de Tieltse boerenmarkt en bij zelfpluktuin ‘t Oostgoed in Ardooie. In de regel gebruik ik geen zuivel en geen dierlijke producten of gluten. Alleen bij mijn quiches gebruik ik eieren.”

Evelien levert in een straal van 5 kilometer rond de zaak. Wie voor 9.30 uur ‘s morgens bestelt, krijgt tegen de middag al de bestellingen thuis of op kantoor geleverd. ‘s Avonds kunnen de bestellingen afgehaald worden in Ter Booye 14, telkens tussen 17 en 20 uur, behalve op woensdagavond. Bestellen kan van maandag tot vrijdag via www.eaudette.be.