Boekenmarkt Lannoo gaat door op reservatie Sam Vanacker

17 september 2020

17u46 0 Tielt Elk jaar organiseert Uitgeverij Lannoo in september een boekenmarkt in Tielt en ook in deze coronatijden wordt die traditie verder gezet. De boekenmarkt opent vanaf zaterdag de deuren bij Distrimedia in de Meulebeeksesteenweg 20 in Tielt, maar de coronamaatregelen zal deze editie er wat anders uit zien.

De boekenmarkt is zoals altijd gratis, maar registreren is verplicht om alles zo coronaproof mogelijk te laten verlopen. “We zorgen voor de mogelijkheid om een tijdslot te reserveren, om zo lange wachtrijen te vermijden. We laten niet meer dan zestig personen tegelijk binnen en 1 ticket is voor 1 persoon geldig, met uitzondering van kinderen onder de 12 jaar. Je krijgt een uur tijd om te shoppen en we houden je tijdslot een halfuur vrij: ben je een halfuur na de start van je tijdsslot nog niet aangekomen op onze boekenmarkt, dan verlenen we toegang aan iemand anders. Handen ontsmetten, afstand houden, een mondmaskers dragen en een winkelmandje gebruiken zijn verplicht.”

Op de boekenmarkt vind je boeken in allerlei soorten en formaten: van kunst- en interieurboeken, kinder- en jeugdboeken, strips, literatuur, romans, thrillers, reisgidsen, culinaire en non-fictie titels tot geschenkartikelen, wenskaarten, rugzakken en heel wat schoolmateriaal, bovendien aan sterk verminderde prijzen. De boekenmarkt is open op 19, 20, 23, 25, 26, 27 en 30 september en op 2, 3 en 4 oktober. Registreren kan via de website van Lannoo.