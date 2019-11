Boca Paints opent nieuwe vestiging in Tielt SVR

22 november 2019

09u37 0 Tielt Verf- en decoratiegroothandel Boca Paints heeft een nieuw Service Center geopend bij de bestaande administratieve hoofdzetel in de Galgenveldstraat in Tielt. Het is al de vijfde vestiging van de West-Vlaamse keten.

“Met het nieuwe Service Center trekken we de kaart van beleving”, zegt zaakvoerder Peter Triest. “We werpen onze jarenlange kennis en ervaring in de schaal om klanten gericht te kunnen adviseren. Zowel renovatiebedrijven als schilders of schrijnwerkers kunnen hier terecht om producten te testen of ideeën uit te wisselen.”

Boca Paints is in juli 2018 overgenomen door Thiry Paints. Het moederbedrijf telt ondertussen 28 vestigingen in heel Vlaanderen. Bij Boca Paints werken dertig mensen.