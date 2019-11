Bloedtest doorkruist zaterdag Tielt met spandoek van 21 meter Sam Vanacker

28 november 2019

09u46 0 Tielt Aanstaande zaterdag 30 november brengt Bloedtest terug het syndroom van Down onder de aandacht met een nieuwe campagne rond de Meridiaan van de Trisomie. Om 13 uur dragen 21 vrijwilligers met en zonder beperking een groot rood spandoek van 21 meter over de markt van Tielt.

De zogenaamde ‘meridiaan van de trisomie’ werd op 21 maart officieel ingehuldigd en ligt op 3 graden en 21 minuten ten oosten van de nulmeridiaan van Greenwich, een verwijzing naar het syndroom van Down. De wetenschappelijke term daarvoor is namelijk trisomie 21. De lijn loopt van Knokke-Heist over Tielt tot Spiere-Helkijn. Op 21 maart vloog er een vliegtuig over die lijn, dit keer fietsen vijf personen met en zonder beperking de lijn af. Ze doorkruisen onze provincie op een tandems van noord naar zuid.

In vijf steden houden de fietsers tijdens die tocht even halt voor een performance. Bedoeling is dat er 21 inwoners van de stad een groot rood doek van 21 meter over een afstand van 21 meter dragen. In Tielt staat die performance gepland op de markt om 13 uur. De actie is een initiatief van een collectief van verschillende organisaties met steun van het Guislainmuseum in Gent. Behalve aandacht voor het Syndroom van Down wil Bloedtest het brede publiek ook doen nadenken over het ethische dilemma dat verbonden is aan de NIP-test, een prenatale screening die uitwijst of een foetus het syndroom van Down heeft.