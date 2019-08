Blinkende bolides bewonderen in Patersdreef SVR

11 augustus 2019

Op donderdag 15 augustus strijkt Nitro Productions opnieuw neer in Tielt. Op en rond de Patersdreef en de bijhorende parking zijn opnieuw getunede wagens en blinkende oldtimers te bewonderen. Voor het derde jaar op rij is de autohappening volledig gratis. De ‘Nitro Productions WDS crew - Forest Base Car Happening’, zoals het evenement voluit heet, vindt plaats van 10 tot 17 uur. Er wordt ook terug een gratis attractie voor jong en oud opgezet op de parking. Vorig jaar was dat een enorm springkasteel met een opblaasbaar hindernissenparcours in.