Blauwalgen in bufferbekken Deinsesteenweg SVR

03 juli 2019

12u45 3 Tielt Het is voorlopig verboden water op te pompen uit het bufferbekken aan de Deinsesteenweg. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft vastgesteld dat er blauwalgen in het water zitten.

Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en er uitzien als wier, maar giftige stoffen afscheiden. Het besproeien van gewassen met besmet water houdt een risico in voor mens en dier. De algen kunnen mensen ziek maken en hoofdpijn, huidirritatie, zwelling van de oogleden en misselijkheid veroorzaken. Tot nader order is het dan ook verboden water te halen uit het bekken. Ook elke vorm van zachte recreatie op het bekken is verboden. Blauwalgen vermenigvuldigen zich razendsnel bij hoge temperaturen en het uitblijven van neerslag.

