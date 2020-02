Bistro Charlie’s zoekt overnemer Sam Vanacker

10 februari 2020

11u54 0 Tielt Christophe Volpato, al vier jaar de drijvende kracht achter bistro Charlie’s op de markt van Tielt, is op zoek naar overnemers. Hij maakt zich op voor een nieuwe uitdaging, terwijl hij ook meer tijd voor het gezinsleven wil maken. De zaak blijft open tot er een overnemer is.

Met Christophe Volpato verliest de Tieltse horeca straks een vaste waarde. Christophe startte in 2012 met café Gillians aan De Vierhoek en nam vier jaar later Charlie’s over. Hij was ook een van de oprichters van De Zesse, het horecacollectief dat afgelopen zaterdag nog met veel succes de tweede editie van de Après-Ski party organiseerde.

“Ik ben acht jaar zelfstandig geweest en ik heb in die tijd veel ervaring opgedaan en heel veel mooie momenten beleefd”, zegt Christophe. “Die ervaring wil ik nu graag gebruiken voor een nieuwe uitdaging. Wat die uitdaging precies zal inhouden kan ik nog niet zeggen, maar een en ander zit in de pijplijn en sowieso blijf ik wel binnen de horecasector werken. Ik ga Charlie’s enorm missen, maar ik wil meer tijd voor mijn gezin, vooral in de weekends. Mijn kinderen zijn nu twaalf en veertien. Ik wil vaker een voetbalmatch van mijn zoon en een dansoptreden van mijn dochter kunnen meepikken. Met Charlie’s ging dat moeilijk. Al kunnen de klanten gerust zijn. Charlie’s blijft open tot er een overnemer is.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Christophe via 051/80.72.04.