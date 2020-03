Bibliotheek leent boekenpakketten uit op bestelling Sam Vanacker

16 maart 2020

19u48 9 Tielt De bibliotheek van Tielt heropent dinsdag 17 maart (een beetje) de deuren. Door het coronavirus blijft het verboden om in de bib tussen de rekken te gaan snuisteren, maar er kan per lidmaatschap wel nog eenmalig een fiks boekenpakket besteld worden. Het initiatief start vanaf dinsdag en loopt tot en met 20 maart.

“Veel mensen zitten thuis vast en hebben de tijd om te genieten van een goed boek, maar als de bib gesloten is blijven die mensen op hun honger zitten”, zegt schepen van Bibliotheek Grietje Goossens (Iedereen Tielt). “Om aan die nood tegemoet te komen, gaan we de collectie van de bibliotheek op bestelling beschikbaar maken. De catalogus van de bibliotheek is zoals altijd online te raadplegen. Zo kunnen gebruikers online boeken kiezen en die vervolgens bestellen via e-mail of telefoon. We zorgen ook voor invulblaadjes aan de ingang van de bib.”

“De bestellers krijgen dan een volgnummer toegewezen en de bestelde boeken worden gebundeld in pakketjes en die worden elke dag tussen 16 en 19 uur in het sas geplaatst, dus tussen de twee schuifdeuren aan de hoofdingang. Gebruikers moeten dus niet binnen gaan in de bibliotheek om hun materialen af te halen.”

Voor 15 uur besteld, dezelfde dag nog op te halen

Boeken bestellen kan via bibliotheek@tielt.be of op 051/42.82.10. Wie voor 15 uur bestelt kan de dag zelf nog de bestelling ophalen. Zoeken in de catalogus kan op tielt.bibliotheek.be. Leden kunnen maximaal tien boeken en vijf dvd’s ontlenen. Tielt is overigens niet de eerste stad in Vlaanderen die de bibliotheekdeuren op een kier zet. Eerder vandaag werd ook bekend gemaakt dat er een meeneemregime wordt ingevoerd in de Gentse bib.