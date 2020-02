Bibliotheek gesloten van 23 maart tot 1 april Sam Vanacker

27 februari 2020

16u43 0 Tielt In Tielt is de bibliotheek gesloten tussen 23 maart en 1 april. Door die sluiting duurt de jaarlijkse jeugdboekenmaand ook iets minder lang dan gewoonlijk.

Straks sluiten vijftig West-Vlaamse bibliotheken tijdelijk de deuren omdat er wordt overgeschakeld op een eengemaakt bibliotheeksysteem. Eentje daarvan is de bib van Tielt. Door het nieuwe systeem kan je straks in elk van de veertien bibliotheken van de regio Midwest (Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Staden, Tielt, Wielsbeke, Wingene, Roeselare en Lichtervelde) materiaal ontlenen met dezelfde lidkaart. Tegelijk stemmen de bibliotheken onderling hun uitleenreglementen op elkaar af. Zo wordt de uitleentermijn overal vier weken. In Tielt is dat nu nog drie weken. Voortaan betaal je ook 0,10 euro per dag dat een boek te laat wordt terug gebracht, in de plaats van 0,50 cent per week. Het lidgeld blijft 5 euro per jaar. Tijdens de sluitingsperiode van de bib kan je geen boeken ontlenen of inleveren en de inleverdatum van materialen die voor 23 maart ontleend werden, wordt automatisch een weekje opgeschoven.

Auteurslezingen

De jeugdboekenmaand maart krijgt dit jaar een licht ingekorte versie, maar naar goede gewoonte staan weer een aantal auteurslezingen op de agenda, terwijl de bibliotheek samen met leerlingen van GO Campus De Reynaert een podcastproject uitwerkte. Onder de noemer ‘Ik en de Kunst’ blikten de leerlingen zeven getuigenissen in over hoe een kunstwerk impact kan hebben op iemands leven. Die getuigenissen worden in de kijker gezet in de bib en zijn terug te vinden op www.ikendekunst.be