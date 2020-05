Bibliotheek gaat weer open op 2 juni Sam Vanacker

22 mei 2020

16u31 0 Tielt De bibliotheek van Tielt heropent de deuren op 2 juni. Momenteel wordt nog met een afhaaldienst gewerkt, maar aangezien de Veiligheidsraad het licht op groen zette voor de heropening van de bibliotheken, kunnen bezoekers na bijna drie maanden opnieuw binnen snuisteren tussen de boeken.

De hoofdbibliotheek in Tielt heropent op dinsdag 2 juni. Een week later, op woensdag 10 juni, gaat ook de uitleenpost in Aarsele terug open. De vaste openingsuren zijn van toepassing. Al gelden er wel enkele veiligheidsmaatregelen. Er wordt een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd in de bib toegelaten en bezoekers doen er goed aan hun bibliotheekbezoek voor te bereiden door het opzoekingswerk thuis te doen via de online catalogus. Zo hoeft een bezoek niet onnodig lang te duren. Al kunnen bezoekers ook nog steeds hun bestellingen online doorgeven, want de afhaaldienst ‘Collect & Read’ blijft voorlopig behouden.