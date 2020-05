Bewonersplatform krijgt 5.000 euro voor realisatie eetbare plukroute Sam Vanacker

13u03 0 Tielt Wandelen langs landelijke wegen en onderweg wat fruit plukken? Het kan straks in Schuiferskapelle. Het bewonersplatform van de kleinste Tieltse deelgemeente gaat namelijk een ‘plukroute’ realiseren en krijgt daarvoor 5.000 euro steun.

Plukroutes zijn bij onze noorderburen al langer aan een opmars bezig. Het zijn wandelroutes met allerlei eetbare soorten fruit en noten langs de weg, van kersen en walnoten tot pruimen of appels. “Een plukroute is een ideale manier om enerzijds de mooie trage wegen van onze gemeente eens in de kijker te zetten, terwijl we door een soort ‘Ommegank’-route ook de wijken rond de kerk kunnen verbinden met het platteland. Bovendien zorgen we ook voor meer groen. Niets dan voordelen dus.”, zegt Klaas Carrette. “Met het bewonersplatform hebben we begin maart gereageerd op de projectoproep ‘Buurten op de buiten’ van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. Het dossier werd goedgekeurd en we kunnen rekenen op een subsidie van 5.000 euro.”

Op dit moment staat het project wel nog in de kinderschoenen. “Er zal een werkgroep opgericht worden met geïnteresseerden, mensen van Natuurpunt, de Landelijke Gilde en de stad en die zullen zich buigen over de eigenlijke realisatie van de route. Met het geld van de subsidie gaan we plantgoed en infoborden en dergelijke kopen. We hopen tegen de lente van 2021 alles klaar te hebben.”

Wie mee zijn schouders onder het project wil zetten kan contact opnemen met het bewonersplatform via dorpsraadschuiferskapelle@gmail.com of 0473/83.62.26.