Bewoner residentie Ampe test positief op Covid-19 Sam Vanacker

02 april 2020

08u41 0 Tielt Een van de bewoners van de assistentiewoningen Residentie Ampe in Tielt testte positief op Covid-19. De bewoner werd woensdag met milde symptomen overgebracht naar het ziekenhuis.

“Niettegenstaande het feit dat kosten noch moeite werden gespaard, wordt Residentie Ampe geconfronteerd met een coronabesmetting bij een bewoner”, zegt welzijnsschepen Pascale Baert (Iedereen Tielt). “Tot op heden zijn nog geen andere besmettingen vastgesteld, noch binnen de assistentiewoningen, noch in het naastgelegen woon-en zorgcentrum Deken Darras. De directie en de coördinerende arts volgen de situatie verder op. De bewoners, familie en de medewerkers worden langs diverse kanalen op de hoogte gehouden.”

“Het Agentschap Zorg en Gezondheid werd meteen op de hoogte gebracht, alle betrokken huisartsen zijn ingelicht en de bewoners en hun medewerkers worden van nabij opgevolgd. We begrijpen ook de bezorgdheid van de andere bewoners en hun familie en garanderen dat alles in het werk wordt gesteld om verdere besmettingen te voorkomen. Indien de zelfredzaamheid van de bewoners niet gegarandeerd kan worden, zal het WZC en Zorg Tielt essentiële bekommernissen van de bewoner op zich nemen. We wensen de bewoner die naar het ziekenhuis werd gebracht een spoedig herstel, al blijft dit voor iedereen een moeilijke periode. Langs deze weg wensen we het personeel, de directie en de huisartsen uitdrukkelijk te bedanken voor hun inzet”, aldus nog Baert.