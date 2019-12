Bewoner Mivalti exposeert met ‘Het Onrustige Eiland’ in inkomhal stadhuis Sam Vanacker

12 december 2019

13u13 0 Tielt Wie het stadhuis van Tielt binnenstapt, kan nog tot en met 21 december een uit de kluiten gewassen installatie bewonderen van het kunstatelier van Mivalti. Voor het kunstwerk ‘Het Onrustige Eiland’ van Mivalti-bewoner Bjorn Broux werd twee kubieke meter zand aangevoerd.

Het werk bestaat uit twee grote eilanden, verbonden met een brug gemaakt uit bamboe. Op de eilanden staat onder andere een vulkaan, een dinosaurusskelet en zelfs een toiletpot. Tussen de eilanden vaart een schip, met daarnaast een bokaal met een levende goudvis. Voor de eilanden werd twee kubieke meter zand aangevoerd.

Samenwerking met kunstacademie

De expo is het eerste wapenfeit van de nieuwe samenwerking tussen Ateljee44 van Mivalti en de Stedelijke Kunstacademie. Sinds september is het kunstatelier van centrum voor mensen met een beperking Mivalti een officiële vestigingsplaats van de kunstacademie. Dankzij die samenwerking krijgen de bewoners van Mivalti elke week vier uur les van een leerkracht van de academie. “De artistieke werking bij Mivalti is al langer bijzonder sterk”, vertelt leerkracht Tuur Delodder. “De cursisten geven hun verbeelding vorm en ik help hen met de uitwerking. De vastberadenheid en vindingrijkheid van Bjorn Broux is op dat vlak ronduit indrukwekkend. Wat touw, kleefband en lijm zijn voldoende om allerlei gevonden materialen samen te brengen tot elementen die zijn fantasiewereld vormgeven.”