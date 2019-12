Bewoner kan inbreker in bedwang houden tot politie arriveert AHK

08 december 2019

Een inbreker zal zich zijn inbraak in een woning langs de Wingensesteenweg in Tielt afgelopen vrijdag niet snel vergeten. De inbreker drong om 16.30 uur binnen in de woning maar de bewoner merkte hem op en betrapte de inbreker op heterdaad. De bewoner slaagde erin de inbreker staande te houden tot de politie arriveerde. De inbreker werd gearresteerd en verhoord door de politie.