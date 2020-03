Beweging.net Aarsele zet partnerorganisaties in de bloemetjes Sam Vanacker

09u52 0 Tielt Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger organiseerde Beweging.net Aarsele zondag een dankmoment voor de kernleden van de partnerorganisaties. In Aarsele zijn dat Okra, Samana, Femma, KWB-volleybal en het ACV.

Lokaal voorzitter Davy Rosseel dankte de vrijwilligers voor hun belangeloze inzet en voor iedereen was er een kleine attentie. Op het dankmoment werd ook de activiteitenkalender van 2020 toegelicht. “De kurkeninzamelactie blijft verder lopen”, aldus Rosseel. “Er kunnen nog steeds kurken achtergelaten worden achteraan in de Sint-Martinuskerk en in de verzamelbak aan het parochiaal centrum van Aarsele. Zo konden er in 2019 al drie volle zakken met kurk uit Aarsele verzameld worden. Verder komt poppentheater Pedrolino in mei terug naar het OC van Aarsele en in het najaar gaan we de ‘Graag Traag’-actie in de kijker zetten.”